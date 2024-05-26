Діабет під контролем: перелік цукрознижувальних препаратів за програмою "Доступні ліки"

Люди з цукровим діабетом II типу мають можливість безкоштовно або за пільговою ціною отримувати необхідні ліки. Програма реімбурсації "Доступні ліки" включає до свого переліку таблетовані форми цукрознижувальних препаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.
Зокрема, три міжнародні непатентовані назви (МНН) цукрознижувальних препаратів:
Електронний рецепт на необхідні ліки виписується лікарем первинної медичної допомоги на підставі результатів обстеження і постановки діагнозу. У рецепті лікар вказує міжнародне непатентоване найменування (МНН) лікарського засобу.
Загалом пацієнти можуть вибрати з 57 торгових назв, 24 з яких є безкоштовними, а решта - за невелику додаткову плату. Вартість препарату в аптеці відшкодовується Національною службою охорони здоров'я України.
Щоб дізнатися, які цукрознижувальні препарати входять у програму “Доступні ліки” скористайтеся Реєстром із актуальним переліком лікарських засобів: https://cutt.ly/hew67dte.
Завантажте необхідний файл, у якому - повний список лікарських засобів, їх міжнародна назва (тобто назва діючої речовини), назва продукту, назва лікарського препарату, назва виробника і сума додаткових зборів за упаковку (нульова або ненульова).
В останній колонці, яка містить інформацію про суму додаткових зборів за упаковку, ви знайдете "Доступні ліки", які надаються абсолютно безкоштовно, а також все, що вам потрібно для оплати додаткового збору.
Також перевірити, які препарати входять у програму “Доступні ліки” можна за допомогою:
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