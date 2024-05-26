Діабет під контролем: перелік цукрознижувальних препаратів за програмою "Доступні ліки"

Зокрема, три міжнародні непатентовані назви (МНН) цукрознижувальних препаратів:

Глібенкламід (Glibenclamide);

Гліклазид (Gliclazide);

Метформін (Metformin).

Електронний рецепт на необхідні ліки виписується лікарем первинної медичної допомоги на підставі результатів обстеження і постановки діагнозу. У рецепті лікар вказує міжнародне непатентоване найменування (МНН) лікарського засобу.

Загалом пацієнти можуть вибрати з 57 торгових назв, 24 з яких є безкоштовними, а решта - за невелику додаткову плату. Вартість препарату в аптеці відшкодовується Національною службою охорони здоров'я України.

Щоб дізнатися, які цукрознижувальні препарати входять у програму “Доступні ліки” скористайтеся Реєстром із актуальним переліком лікарських засобів: https://cutt.ly/hew67dte.

Завантажте необхідний файл, у якому - повний список лікарських засобів, їх міжнародна назва (тобто назва діючої речовини), назва продукту, назва лікарського препарату, назва виробника і сума додаткових зборів за упаковку (нульова або ненульова).

В останній колонці, яка містить інформацію про суму додаткових зборів за упаковку, ви знайдете "Доступні ліки", які надаються абсолютно безкоштовно, а також все, що вам потрібно для оплати додаткового збору.

Також перевірити, які препарати входять у програму “Доступні ліки” можна за допомогою: