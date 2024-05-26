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Диабет под контролем: перечень сахароснижающих препаратов по программе "Доступные лекарства"

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Люди с сахарным диабетом II типа имеют возможность бесплатно или по льготной цене получать необходимые лекарства. Программа реимбурсации "Доступные лекарства" включает в свой перечень таблетированные формы сахароснижающих препаратов.

В частности, три международных непатентованных названия (МНН) сахароснижающих препаратов:

  • Глибенкламид (Glibenclamide);
  • Гликлазид (Gliclazide);
  • Метформин (Metformin).

Электронный рецепт на необходимые лекарства выписывается врачом первичной медицинской помощи на основании результатов обследования и постановки диагноза. В рецепте врач указывает международное непатентованное наименование (МНН) лекарственного средства.

Всего пациенты могут выбрать из 57 торговых названий, 24 из которых являются бесплатными, а остальные - за небольшую дополнительную плату. Стоимость препарата в аптеке возмещается Национальной службой здравоохранения Украины.

Чтобы узнать, какие сахароснижающие препараты входят в программу "Доступные лекарства" воспользуйтесь Реестром с актуальным перечнем лекарственных средств: https://cutt.ly/hew67dte.

Загрузите необходимый файл, в котором - полный список лекарственных средств, их международное название (то есть название действующего вещества), название продукта, название лекарственного препарата, название производителя и сумма дополнительных сборов за упаковку (нулевая или ненулевая).

В последней колонке, которая содержит информацию о сумме дополнительных сборов за упаковку, вы найдете "Доступные лекарства", которые предоставляются абсолютно бесплатно, а также все, что вам нужно для оплаты дополнительного сбора.

Также проверить, какие препараты входят в программу "Доступные лекарства" можно с помощью:

  • сайта или приложения "Лекарства контроль" https://likicontrol.com.ua/. В поле поиска введите название препарата, который хотите проверить. Если препарат входит в программу - возле его названия будет соответствующая пометка "Доступные лекарства";
  • чат-боту "Спроси Гриця" https://t.me/SpytaiGrytsia_bot Для поиска препарата воспользуйтесь меню чат-бота.

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НСЗУЗдоровьеДоступные лекарства