Ді Венс розповів, чи залишить Трамп США у НАТО

За словами Ді Венса, Трамп хоче, аби НАТО було сильним.

"Він хоче, щоб ми залишилися в НАТО... Але він також хоче, щоб країни НАТО дійсно несли свою частку оборонного тягаря", - сказав кандидат Трампа у віцепрезиденти.

Водночас, коли журналіст попросила Ді Венса дати пряму відповідь щодо намірів Трампа, Ді Венс заявив, що США таки лишаться в НАТО.

"Ми залишимося в НАТО", - сказав він.