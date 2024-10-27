Ди Вэнс рассказал, оставит ли Трамп США в НАТО

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания покинет страну в НАТО. Однако для него важно, чтобы трансатлантический альянс не был "просто социальным клиентом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Венса.
По словам Ди Венса, Трамп хочет, чтобы НАТО было сильным.
"Он хочет, чтобы мы остались в НАТО... Но он также хочет, чтобы страны НАТО действительно несли свою долю оборонного бремени", - сказал кандидат Трампа в вице-президенты.
В то же время, когда журналист попросила Ди Венса дать прямой ответ о намерениях Трампа, Ди Венс заявил, что США останутся в НАТО.
"Мы останемся в НАТО", - сказал он.
Напомним, что по данным французского еврокомиссара Тьерри Бретона, в 2020 году, во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявлял о том, что НАТО якобы "мертвое" и обещало выйти из Альянса.
"Вы должны понимать, что если на Европу нападут, мы никогда не придем вам на помощь и не поддержим вас... Кстати, НАТО умерло, и мы уйдем, мы выйдем из НАТО", - заявил тогда Трамп.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если США выйдут из НАТО, то мир потеряет по меньшей мере Польшу и Балтию.
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