С ДФС решили вывезти запасы хлора из-за обстрелов

Персонал станции также выведено

С Донецкой фильтровальной станции (ДФС) решили вывезти запасы хлора из-за обстрелов. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) в Twitter.

"Из-за обстрелов Донецькой фильтровальной станции (ДФС) решено вывезти из нее запасы хлора. Это четыре тонны", - говорится в сообщении.

- За обстрелов #ДФС решено вывезти из нее запасы хлора (4т.). Персонал станции также выведено. Разовую подачу воды из резервуаров для жителей #Авдіївка запланировано на 8:00 в воскресенье 10 июня. С 11.06. планируется обеспечение людей питьевой водой силами #ГСЧС. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 8, 2018

МВОТ сообщает, что персонал станции также выведено.

"Разовую подачу воды из резервуаров для жителей Авдеевки запланировано на 8 часов утра в воскресенье 10 июня. С 11 июня планируется обеспечение людей питьевой водой силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сегодня ГСЧС сообщил, что запаса питьевой воды в Авдеевке хватит на четыре дня.