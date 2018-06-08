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С ДФС решили вывезти запасы хлора из-за обстрелов

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 19:58
Фото: Донецкая фильтровальная станция (wikipedia.org)
Фото: Донецкая фильтровальная станция (wikipedia.org)

Персонал станции также выведено

С Донецкой фильтровальной станции (ДФС) решили вывезти запасы хлора из-за обстрелов. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) в Twitter.

"Из-за обстрелов Донецькой фильтровальной станции (ДФС) решено вывезти из нее запасы хлора. Это четыре тонны", - говорится в сообщении.

 

МВОТ сообщает, что персонал станции также выведено.

"Разовую подачу воды из резервуаров для жителей Авдеевки запланировано на 8 часов утра в воскресенье 10 июня. С 11 июня планируется обеспечение людей питьевой водой силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сегодня ГСЧС сообщил, что запаса питьевой воды в Авдеевке хватит на четыре дня.

В районе ДФС ведутся обстрелы, -  МинВОТ Водоснабжение Авдеевки восстановлено после запуска ДФС
Теги публикации: Донецк, ДФС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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