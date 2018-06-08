Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Авдіївці вистачить запасу питної води на чотири доби, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 17:01
Фото: Донецька фільтрувальна станція (wikimapia.org)
Фото: Донецька фільтрувальна станція (wikimapia.org)

Відновлювальні роботи на ДФС проводитись не будуть у зв’язку з відсутністю гарантій безпеки

Запасу питної води у Авдіївці вистачить на чотири доби. Про це повідомляє прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області (ДСНС).

"Станом на 8 червня 11:20 відновлювальні роботи співробітниками РЕС проводитись не будуть у зв’язку з відсутністю гарантій безпеки. У разі необхідності водопостачання населення буде здійснюватися погодинно з запасів резервуару ємністю 4000 куб. м (розташований на території міста), в якому питної води орієнтовно достатньо на 4 доби. У разі відсутності води в резервуарі, забезпечення населення водою буде здійснюватися шляхом підвозу автомобілями", - підкреслили у відомстві.

Також зазначається, що підрозділи Головного управління знаходяться у повній оперативній готовності щодо виконання завдань за призначенням у разі термінової необхідності.

Нагадаємо, Донецька фільтрувальна станція знову зупинилася через обстріли. Так, 6 червня о 21:35 в результаті бойових дій її було знеструмлено. У зв'язку із знеструмленням Донецької фільтрувальної станції (ДФС) припинена подача води в Авдіївку. Також без води залишилося два села Ясинуватського району.

У Києві в зв’язку із аварією на водопроводі відключено воду на 8 вулицях На Донбасі припинено подачу води в Авдіївку і два села
Теги публікації: Донецьк, Авдіївка, ДСНС, вода  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся