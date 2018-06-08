Авдіївці вистачить запасу питної води на чотири доби, - ДСНС

Відновлювальні роботи на ДФС проводитись не будуть у зв’язку з відсутністю гарантій безпеки

Запасу питної води у Авдіївці вистачить на чотири доби. Про це повідомляє прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області (ДСНС).

"Станом на 8 червня 11:20 відновлювальні роботи співробітниками РЕС проводитись не будуть у зв’язку з відсутністю гарантій безпеки. У разі необхідності водопостачання населення буде здійснюватися погодинно з запасів резервуару ємністю 4000 куб. м (розташований на території міста), в якому питної води орієнтовно достатньо на 4 доби. У разі відсутності води в резервуарі, забезпечення населення водою буде здійснюватися шляхом підвозу автомобілями", - підкреслили у відомстві.

Також зазначається, що підрозділи Головного управління знаходяться у повній оперативній готовності щодо виконання завдань за призначенням у разі термінової необхідності.

Нагадаємо, Донецька фільтрувальна станція знову зупинилася через обстріли. Так, 6 червня о 21:35 в результаті бойових дій її було знеструмлено. У зв'язку із знеструмленням Донецької фільтрувальної станції (ДФС) припинена подача води в Авдіївку. Також без води залишилося два села Ясинуватського району.