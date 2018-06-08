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З ДФС вирішили вивезти запаси хлору через обстріли

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 19:58
Фото: Донецька фільтрувальна станція (wikipedia.org)
Фото: Донецька фільтрувальна станція (wikipedia.org)

Персонал станції також виведено

З Донецької фільтрувальної станції (ДФС) вирішили вивезти запаси хлору через обстріли. Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) у Twitter.

"Через обстріли Донецької фільтрувальної станції (ДФС) вирішено вивезти з неї запаси хлору. Це чотири тонни", - йдеться у повідомленні.

 

МТОТ повідомляє, що персонал станції також виведено.

"Разову подачу води з резервуарів для мешканців Авдіївки заплановано на 8 годин ранку у неділю 10 червня. З 11 червня планується забезпечення людей питною водою силами Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше сьогодні ДСНС повідомив, що запасу питної води у Авдіївці вистачить на чотири доби

В районі ДФС ведуться обстріли, - МінТОТ Водопостачання Авдіївки відновлено після запуску ДФС
Теги публікації: Донецьк, ДФС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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