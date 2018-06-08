З ДФС вирішили вивезти запаси хлору через обстріли

Персонал станції також виведено

З Донецької фільтрувальної станції (ДФС) вирішили вивезти запаси хлору через обстріли. Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) у Twitter.

"Через обстріли Донецької фільтрувальної станції (ДФС) вирішено вивезти з неї запаси хлору. Це чотири тонни", - йдеться у повідомленні.

Через обстріли #ДФС вирішено вивезти з неї запаси хлору (4т.). Персонал станції також виведено. Разову подачу води з резервуарів для мешканців #Авдіївка заплановано на 8:00 у неділю 10 червня. З 11.06. планується забезпечення людей питною водою силами #ДСНС. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 8, 2018

МТОТ повідомляє, що персонал станції також виведено.

"Разову подачу води з резервуарів для мешканців Авдіївки заплановано на 8 годин ранку у неділю 10 червня. З 11 червня планується забезпечення людей питною водою силами Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше сьогодні ДСНС повідомив, що запасу питної води у Авдіївці вистачить на чотири доби.