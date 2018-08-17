ГФС проверит 60 экспортеров лесоматериалов в августе

Фискальная служба усиливает меры по противодействию незаконному вывозу лесоматериалов

Государственная фискальная служба намерена в августе осуществить плановые проверки 60 экспортеров лесоматериалов. Об этом сообщил и. о. заместителя председателя ГФС Евгений Бамбизов на видеоселекторном совещании, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

Отмечается, что ГФС уже осуществила плановые проверки 102 субъектов хозяйствования по экспорту древесины, а до конца года будут проверены еще 133 плательщика, 60 из них - в августе.

Во время совещания Бамбизов отметил необходимость подготовительной работы аудиторов к проверкам.

"Прежде всего - это изучение информации из баз данных ГФС, сопоставление сведений областных управлений Гослесагентства и Госэкоинспекции об объемах заготовок по видам древесины и рубок, экспортных операциях, а также исследование деятельности контрагентов, в том числе нерезидентов. Такая работа должна быть скоординирована с подразделениями по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем", - сказал он.

Основными вопросами для контроля, по словам Бамбизова, являются операции с нерезидентами, сопутствующие услуги, рента за пользование лесными ресурсами, что дает возможность определить реальность операций переработки и обработки древесины на территории Украины, а с помощью компетентных органов других стран - проверить объемы экспортных операций, правильность классификации экспортируемой древесины

Евгений Бамбізов: В августе будут осуществлены плановые проверки 60 экспортеров лесоматериалов ДФС усиливает меры по... Опубликовано Государственная фискальная служба Украины П'ятниця, 17 августа 2018 г.

Напомним, в июле Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект № 5495 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращение незаконного вывоза необработанных лесоматериалов".