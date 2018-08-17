ДФС перевірить 60 експортерів лісоматеріалів у серпні

Новини Суспільство 17.08.2018 - 23:32
Фото: Євген Бамбізов (od.sfs.gov.ua)
Фото: Євген Бамбізов (od.sfs.gov.ua)

Фіскальна служба посилює заходи з протидії незаконному вивезенню лісоматеріалів

Державна фіскальна служба має намір у серпні здійснити планові перевірки 60 експортерів лісоматеріалів. Про це повідомив в. о. заступника голови ДФС Євген Бамбізов на відеоселекторній нараді, передає прес-служба відомства у Facebook.

Зазначається, що ДФС вже здійснила планові перевірки 102 суб’єктів господарювання з експорту деревини, а до кінця року будуть перевірені ще 133 платники, 60 з них - у серпні.

Під час наради Бамбізов наголосив на необхідності підготовчої роботи аудиторів до перевірок.

"Передусім - це вивчення інформації з баз даних ДФС, співставлення відомостей обласних управлінь Держлісагенства та Держекоінспекції щодо обсягів заготівель за видами деревини та рубок, експортних операцій, а також дослідження діяльності контрагентів, у тому числі нерезидентів. Така робота має бути скоординована з підрозділами боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом", - сказав він.

Основними питаннями для контролю, зі слів Бамбізова, є операції з нерезидентами, супутні послуги, рента за користування лісовими ресурсами, що дає можливість визначити реальність операцій з переробки та обробки деревини на території України, а за допомогою компетентних органів інших країн - перевірити обсяги експортних операцій, правильність класифікації експортованої деревини.

 

Євген Бамбізов: У серпні будуть здійснені планові перевірки 60 експортерів лісоматеріалів ДФС посилює заходи з...

Опубліковано Державна фіскальна служба України П'ятниця, 17 серпня 2018 р.

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