В ГФС назвали размер штрафов для владельцев "евроблях" с 22 августа

Новые штрафные санкции за нарушения при ввозе транспортных средств вводятся в Украине с 22 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Как отметили в ГФС, в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования авто, размер штрафа будет достигать 170 тыс. грн или конфискация таких авто.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, превышение от 20 до 30 суток - сумма штрафа составит 85 тыс. грн, свыше 30 суток, также в случае утери или разукомплектования авто - 170 тыс. грн или конфискация.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого авто в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф 34 тыс. грн.

Как сообщало РБК-Украина, заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что Верховная рада нового созыва на первом заседании отсрочит штрафы для владельцев автомобилей на еврономерах еще на три месяца.

Напомним, в конце мая Верховная рада отсрочила введение штрафов для владельцев нерастаможенных "евроблях" на три месяца - до 22 августа 2019 года.

По данным ГФС, за льготный период растаможки авто с 25 ноября 2018 года до 22 февраля 2019 года оформлено более 218 тыс. транспортных средств, за которые уплачено 13,6 млрд грн.

После этого, с 23 февраля этого года, когда закончился льготный период по применению 50%-й ставки акцизного налога для растаможки автомобилей, по 18 августа 2019 года было оформлено 107,6 тыс. транспортных средств, за которые уплачено почти 7,7 млрд грн.