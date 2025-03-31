Дезінформація 2025. Що визначає для себе Кремль пріоритетом на рік

Коли тривають перемовини, Росія намагається створити вигідний для себе інформаційний фронт, розповідаючи про "оточення на Курщині" чи "прориви на фронті".

Росія веде війну проти нас згідно з воєнною доктриною начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Доктрина передбачає комплексний підхід до ведення війни, який поєднує кінетичні (воєнні) та некінетичні (гібридні, у тому числі інформаційні) методи. Співвідношення некінетичних (гібридних) до кінетичних (військових) дій, згідно з доктриною, становить приблизно 4:1.

Наприклад, одна атака "Шахедами" на Київ може супроводжуватися кількома інформаційними вкидами: "електрику вивозять вагонами", "Україна має здатися", "Україна не здатна захистити цивільне населення", "росіяни б'ють лише по військових об'єктах".

Загалом Кремль намагається розхитати єдність українців, знищивши суспільний договір між народом та владою. Для цього Москва робить пріоритет на низку кампаній. Розглянемо основні.

Делегітимізація президента Володимира Зеленського та керівництва держави

Кремль продовжить поширювати наративи про "нелегітимність влади" в Україні, щоб послабити міжнародну підтримку країни та розколоти українське суспільство.

Активна фаза цієї кампанії почалася після псевдовиборів Путіна в РФ минулого року. Наприклад, тоді московський пропагандистський ресурс "Russia Today" поширив неправдиву інформацію, стверджуючи, що ПАРЄ закликала Україну провести вибори під час воєнного стану. Насправді ж Асамблея підтримала необхідність дотримання української Конституції, яка обмежує можливість проведення виборів у період війни.

У 2025 році ця кампанія буде розгортатися ще активніше, а її підсилення відбудеться через позицію Росії під час перемовин зі США щодо вимоги проведення виборів в Україні.

Кремль намагається розхитати єдність українців (t.me/UkrzalInfo)

Водночас, за даними соціологів, 77% громадян України виступають проти виборів у разі тимчасового перемир’я без гарантій безпеки й підтримують їх проведення лише після остаточного завершення війни або отримання відповідних гарантій.

Конфлікт між військовим та політичним керівництвом

Одним із ключових напрямків дезінформаційної кампанії РФ у 2025 році буде створення та розпалювання теми нібито конфлікту між військовим і політичним керівництвом України.

Свіжий приклад – публікація на польській інформаційно-блоговій платформі, де будь-який користувач може розміщувати свої статті. У цьому випадку невідомий польський експерт Марцін Ві публікує блог на відкритій платформі, де йому нібито стали відомі деталі переговорів української та американської делегацій у Джидді щодо потенційного перемир’я.

Ключова теза, яку висуває цей невідомий поляк, — нібито Єрмак нарікає, що українські розвідники Буданов та Малюк не хочуть закінчувати війну, й тому він бажає їхнього звільнення.

По-перше, рівень доступу цього польського автора до подібної інформації викликає великі сумніви.

По-друге, таким чином Росія намагається запустити чергову дезінформаційну кампанію 2025 року для створення конфлікту між військовим та політичним керівництвом держави.

Однак реальний стан справ значно відрізняється від пропагандистських вкидів. Військове розвідувальне керівництво має високий рівень довіри як у суспільстві, так і в Офісі Президента, перш за все завдяки успішним операціям.

Прагнення українського керівництва отримати гарантії особистої безпеки в обмін на здачу надр

Важливим викликом стає тематика підписання "рідкісноземельної угоди" між США та Україною. Адміністрація Трампа намагається нав’язати невигідні умови для України, однак українська влада чітко окреслила "червоні лінії" в цьому процесі, як у фінансовому аспекті, так і щодо розподілу впливу.

Росія однозначно скористається складністю переговорного процесу щодо цієї угоди та просуватиме свої наративи, зокрема про те, що "Зеленський готовий підписати угоду, здати Україну та виїхати за кордон".

Ключова мета цієї кампанії – ще більше ускладнити й так непрості переговори з Вашингтоном.

Росія скористається складністю переговорного процесу України та США щодо "рідкоземельної угоди" та просуватиме свої наративи (Getty Images)

Воєнні злочини України проти власного народу, зокрема на тимчасово окупованих територіях

Російська дезінформація щодо воєнних злочинів України є однією з основних складових пропагандистської кампанії Кремля. Ця стратегія спрямована на те, щоб переконати світову спільноту в нібито порушенні Україною міжнародного права та терорі щодо власних громадян на тимчасово окупованих територіях.

Російські медіа регулярно звинувачують українських військових у нібито використанні заборонених видів зброї, обстрілах мирного населення та "жорстокому поводженні з цивільними". Однак такі заяви не мають достовірних доказів і часто базуються на маніпуляціях або фальсифікаціях.

Висновок

Росія продовжує підмінювати реальність, переписуючи історію, привласнюючи нашу культурну спадщину, відкриваючи фейкові музеї та перекладаючи відповідальність за власні злочини на Україну.

Всі ці кампанії базуються на викривленні подій через підставних "лідерів думок" та поширюються через підконтрольні Кремлю ресурси й мережі ботів.

Інформаційна війна використовує слабкі місця, а для Москви такими слабкостями є демократія та свобода слова в Україні. Тому наше головне завдання – не допустити інформаційного вакууму, який дає простір для маніпуляцій.