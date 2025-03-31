Дезинформация 2025. Что определяет для себя Кремль приоритетом на год

Когда продолжаются переговоры, Россия пытается создать выгодный для себя информационный фронт, рассказывая об "окружении на Курщине" или "прорывах на фронте".

Россия ведет войну против нас согласно военной доктрине начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Доктрина предусматривает комплексный подход к ведению войны, который сочетает кинетические (военные) и некинетические (гибридные, в том числе информационные) методы. Соотношение некинетических (гибридных) к кинетическим (военным) действиям, согласно доктрине, составляет примерно 4:1.

Например, одна атака "Шахедами" на Киев может сопровождаться несколькими информационными вбросами: "электричество вывозят вагонами", "Украина должна сдаться", "Украина не способна защитить гражданское население", "россияне бьют только по военным объектам".

В целом Кремль пытается расшатать единство украинцев, уничтожив общественный договор между народом и властью. Для этого Москва делает приоритет на ряд кампаний. Рассмотрим основные.

Делегитимизация президента Владимира Зеленского и руководства государства

Кремль продолжит распространять нарративы о "нелегитимности власти" в Украине, чтобы ослабить международную поддержку страны и расколоть украинское общество.

Активная фаза этой кампании началась после псевдовыборов Путина в РФ в прошлом году. Например, тогда московский пропагандистский ресурс "Russia Today" распространил ложную информацию, утверждая, что ПАСЕ призвала Украину провести выборы во время военного положения. На самом же деле Ассамблея поддержала необходимость соблюдения украинской Конституции, которая ограничивает возможность проведения выборов в период войны.

В 2025 году эта кампания будет разворачиваться еще активнее, а ее усиление произойдет из-за позиции России во время переговоров с США относительно требования проведения выборов в Украине.

Кремль пытается расшатать единство украинцев (t.me/UkrzalInfo)

В то же время, по данным социологов, 77% граждан Украины выступают против выборов в случае временного перемирия без гарантий безопасности и поддерживают их проведение только после окончательного завершения войны или получения соответствующих гарантий.

Конфликт между военным и политическим руководством

Одним из ключевых направлений дезинформационной кампании РФ в 2025 году будет создание и разжигание темы якобы конфликта между военным и политическим руководством Украины.

Свежий пример – публикация на польской информационно-блоговой платформе, где любой пользователь может размещать свои статьи. В данном случае неизвестный польский эксперт Марцин Ви публикует блог на открытой платформе, где ему якобы стали известны детали переговоров украинской и американской делегаций в Джидде относительно потенциального перемирия.

Ключевой тезис, который выдвигает этот неизвестный поляк, – якобы Ермак жалуется, что украинские разведчики Буданов и Малюк не хотят заканчивать войну, и поэтому он желает их освобождения.

Во-первых, уровень доступа этого польского автора к подобной информации вызывает большие сомнения.

Во-вторых, таким образом Россия пытается запустить очередную дезинформационную кампанию 2025 года для создания конфликта между военным и политическим руководством государства.

Однако реальное положение дел значительно отличается от пропагандистских вбросов. Военное разведывательное руководство имеет высокий уровень доверия как в обществе, так и в Офисе Президента, прежде всего благодаря успешным операциям.

Стремление украинского руководства получить гарантии личной безопасности в обмен на сдачу недр

Важным вызовом становится тематика подписания "редкоземельного соглашения" между США и Украиной. Администрация Трампа пытается навязать невыгодные условия для Украины, однако украинская власть четко очертила "красные линии" в этом процессе, как в финансовом аспекте, так и по распределению влияния.

Россия однозначно воспользуется сложностью переговорного процесса по этому соглашению и будет продвигать свои нарративы, в частности о том, что "Зеленский готов подписать соглашение, сдать Украину и уехать за границу".

Ключевая цель этой кампании – еще больше усложнить и так непростые переговоры с Вашингтоном.

Россия воспользуется сложностью переговорного процесса Украины и США по "редкоземельному соглашению" и будет продвигать свои нарративы (Getty Images)

Военные преступления Украины против собственного народа, в частности на временно оккупированных территориях

Российская дезинформация о военных преступлениях Украины – одна из основных составляющих пропагандистской кампании Кремля. Эта стратегия направлена на то, чтобы убедить мировое сообщество в якобы нарушении Украиной международного права и терроре в отношении собственных граждан на временно оккупированных территориях.

Российские медиа регулярно обвиняют украинских военных в якобы использовании запрещенных видов оружия, обстрелах мирного населения и "жестоком обращении с гражданскими". Однако такие заявления не имеют достоверных доказательств и часто базируются на манипуляциях или фальсификациях.

Вывод

Россия продолжает подменять реальность, переписывая историю, присваивая наше культурное наследие, открывая фейковые музеи и перекладывая ответственность за собственные преступления на Украину.

Все эти кампании базируются на искажении событий через подставных "лидеров мнений" и распространяются через подконтрольные Кремлю ресурсы и сети ботов.

Информационная война использует слабые места, а для Москвы такими слабостями являются демократия и свобода слова в Украине. Поэтому наша главная задача – не допустить информационного вакуума, который дает пространство для манипуляций.