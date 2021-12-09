Діючий співробітник СБУ. Стало відомо, хто очолить Закарпатську ОДА
Кабінет міністрів України погодив призначення нового голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Ним стане діючий співробітник Служби безпеки України Віктор Микита.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.
На співбесіді Микита заявив, що є чинним співробітником СБУ, до цього працював юристом і був приватним підприємцем.
"Прошу проголосувати перелік кадрових питань... Рішення прийнято, перелік затверджений", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після співбесіди.
За даними ЗМІ, він був заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області, після чого перейшов на аналогічну посаду в центральний апарат СБУ. Він родом із Закарпаття, служив у Донецьку, на Закарпатті та в Запоріжжі.
Згідно з електронною декларацією, Микита за 2020 рік заробив 562 000 гривень, а його дружина 1,5 млн гривень. Готівкою сім'я зберігає 1,5 млн гривень і 30 000 доларів. На банківському рахунку ще 134 000 гривень. Подружжя володіє легковим автомобілем Audi A6 2018 року випуску і декількома тягачами.
Микита також володіє будинком і земельними ділянками в селі Бараниці Закарпатської області. А його дружина - квартирою в Ужгороді на 58 кв. метрів та земельною ділянкою.
Нагадаємо, в листопаді Кабінет міністрів погодив звільнення голови Закарпатської обласної ОДА Анатолія Полоскова.