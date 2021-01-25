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Действующий президент побеждает на выборах в Португалии

Автор: Даша Харченко

В Португалии прошли президентские выборы. На них с весомым отрывом победил действующий президент страны Марселу Ребелу де Соуза.

Это следует из данных МВД страны.

По состоянию на 5:15 по Киеву, было подсчитано 99,9% голосов. Де Соуза набрал 60,7%. На втором месте кандидат от Социалистической партии Ана Гомеш (12,9%), на третьем - лидер крайне правой партии "Хватит!" (Chega) Андре Вентура. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

В воскресенье, 24 января, в Португалии проходили президентские выборы. Голосование проходило в разгар пандемии и на фоне обострения эпидемической ситуации в стране.

14 февраля в Португалии должен был пройти второй тур выборов.

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