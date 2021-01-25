Чинний президент перемагає на виборах у Португалії

У Португалії пройшли президентські вибори. На них з вагомим відривом переміг чинний президент країни Марселу Ребелу де Соуза.

Це випливає з даних МВС країни.



Станом на 5:15 за Києвом, було підраховано 99,9% голосів. Де Соуза набрав 60,7%. На другому місці кандидат від Соціалістичної партії Ана Гомеш (12,9%), на третьому - лідер крайньо правої партії "Вистачить!" (Chega) Андре Вентура. Інші кандидати набрали менш як 5% голосів.



У неділю, 24 січня, у Португалії проходили президентські вибори. Голосування проходило в розпал пандемії і на тлі загострення епідемічної ситуації в країні.

14 лютого в Португалії повинен був пройти другий тур виборів.