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Действующему полицейскому вручили подозрение по делам Майдана

Смелянский район, Среда 19 августа 2020 20:24
Действующему полицейскому вручили подозрение по делам Майдана
Фото: ГБР (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Начальник Смелянского отдела полиции в 2014 году незаконно задержал 7 участников Евромайдана

Следователи Государственного бюро расследований вручили подозрение по делам Майдана заместителю начальника отдела полиции - начальнику следственного отдела Смилянского отдела полиции в Черкасской области. Его подозревают в незаконном преследовании 7 участников Революции Достоинства в 2014 году.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"По данным следствия, 24 января 2014 правоохранитель… при отсутствии каких-либо доказательств, повлиял на подчиненных следователей и склонил их привлечь к уголовной ответственности по делу "Черкасского евромайдан" семь заведомо невиновных лиц", - сообщили в ГБР.

Как отметили в Госбюро, пострадавшие были задержаны якобы за организацию массовых беспорядков и захвата государственных или общественных зданий, хотя указанные правонарушения не совершали.

"В дальнейшем указанных лиц по ходатайству следователей взяли под стражу", - добавили в ГБР.

Таким образом, начальник следственного отдела полиции подозревается в:

  • умышленном воздействии на работников правоохранительных органов с целью добиться принятия ими незаконных решений (ч. 2 ст. 343 УК Украины);
  • организации привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, соединенного с фальсификацией (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 372 УК Украины);
  • организации в личных интересах действий следователей по заведомо незаконному содержанию под стражей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 371 УК Украины);
  • незаконном препятствовании по предварительному сговору группой лиц проведению собрания граждан (ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины).

Ранее сообщалось, что ГБР завершило расследование в отношении бывшего следователя Киева, который подозревается в незаконном задержании участника Евромайдана.

Также РБК-Украина писало, что в ГБР продолжают проводить заочные расследования по делам Майдана.

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