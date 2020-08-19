Действующему полицейскому вручили подозрение по делам Майдана

Начальник Смелянского отдела полиции в 2014 году незаконно задержал 7 участников Евромайдана
Следователи Государственного бюро расследований вручили подозрение по делам Майдана заместителю начальника отдела полиции - начальнику следственного отдела Смилянского отдела полиции в Черкасской области. Его подозревают в незаконном преследовании 7 участников Революции Достоинства в 2014 году.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
"По данным следствия, 24 января 2014 правоохранитель… при отсутствии каких-либо доказательств, повлиял на подчиненных следователей и склонил их привлечь к уголовной ответственности по делу "Черкасского евромайдан" семь заведомо невиновных лиц", - сообщили в ГБР.
Как отметили в Госбюро, пострадавшие были задержаны якобы за организацию массовых беспорядков и захвата государственных или общественных зданий, хотя указанные правонарушения не совершали.
"В дальнейшем указанных лиц по ходатайству следователей взяли под стражу", - добавили в ГБР.
Таким образом, начальник следственного отдела полиции подозревается в:
Ранее сообщалось, что ГБР завершило расследование в отношении бывшего следователя Киева, который подозревается в незаконном задержании участника Евромайдана.
Также РБК-Украина писало, что в ГБР продолжают проводить заочные расследования по делам Майдана.