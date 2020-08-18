Завершено расследование по делам Майдана в отношении экс-следователя Киева

Фото: столкновения на Майдане (РБК-Украина)

Милиционер незаконно задержал одного из участников Революции Достоинства

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении бывшего старшего следователя одного из райотделов Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве по делам Майдана. Милиционер подозревается в незаконном задержании участника Революции Достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным расследования, милиционер 21 января 2014 года при отсутствии доказательств причастности к правонарушениям незаконно задержал и вручил подозрение одному из участников акций протеста.

"Впоследствии старший следователь безосновательно подал в один из районных судов города Киева ходатайство об избрании в отношении потерпевшего пресечения в виде содержания под стражей, которое судом удовлетворено", - добавили в ГБР.

В частности, экс-милиционера подозревают по пяти статьям:

злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК);

служебном подлоге (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК);

заведомо незаконном задержании (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 УК);

привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК);

незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК).

Материалы расследования открыты для ознакомления стороне защиты. После обвинение будет направлено в суд.

Ранее РБК-Украина писало, что ГБР проведет спецрасследование в отношении бывшего командира роты спецназначения "Беркут", которые подозревается в умышленном убийстве 48 и покушении на убийства 80 человек в феврале 2014 года.

Также сообщалось, что Россия предоставила гражданство бывшему и.о. начальника ГУ МВД в Киеве Валерию Мазану, подозреваемому в разгоне Майдана.