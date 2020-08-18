Завершено расследование по делам Майдана в отношении экс-следователя Киева

Милиционер незаконно задержал одного из участников Революции Достоинства
Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении бывшего старшего следователя одного из райотделов Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве по делам Майдана. Милиционер подозревается в незаконном задержании участника Революции Достоинства.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным расследования, милиционер 21 января 2014 года при отсутствии доказательств причастности к правонарушениям незаконно задержал и вручил подозрение одному из участников акций протеста.
"Впоследствии старший следователь безосновательно подал в один из районных судов города Киева ходатайство об избрании в отношении потерпевшего пресечения в виде содержания под стражей, которое судом удовлетворено", - добавили в ГБР.
В частности, экс-милиционера подозревают по пяти статьям:
Материалы расследования открыты для ознакомления стороне защиты. После обвинение будет направлено в суд.
Ранее РБК-Украина писало, что ГБР проведет спецрасследование в отношении бывшего командира роты спецназначения "Беркут", которые подозревается в умышленном убийстве 48 и покушении на убийства 80 человек в феврале 2014 года.
Также сообщалось, что Россия предоставила гражданство бывшему и.о. начальника ГУ МВД в Киеве Валерию Мазану, подозреваемому в разгоне Майдана.