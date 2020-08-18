ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Завершено расследование по делам Майдана в отношении экс-следователя Киева

Киев, Вторник 18 августа 2020 09:48
Завершено расследование по делам Майдана в отношении экс-следователя Киева
Фото: столкновения на Майдане (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Милиционер незаконно задержал одного из участников Революции Достоинства

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении бывшего старшего следователя одного из райотделов Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве по делам Майдана. Милиционер подозревается в незаконном задержании участника Революции Достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным расследования, милиционер 21 января 2014 года при отсутствии доказательств причастности к правонарушениям незаконно задержал и вручил подозрение одному из участников акций протеста.

"Впоследствии старший следователь безосновательно подал в один из районных судов города Киева ходатайство об избрании в отношении потерпевшего пресечения в виде содержания под стражей, которое судом удовлетворено", - добавили в ГБР.

В частности, экс-милиционера подозревают по пяти статьям:

  • злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК);
  • служебном подлоге (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК);
  • заведомо незаконном задержании (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 УК);
  • привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК);
  • незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК).

Материалы расследования открыты для ознакомления стороне защиты. После обвинение будет направлено в суд.

Ранее РБК-Украина писало, что ГБР проведет спецрасследование в отношении бывшего командира роты спецназначения "Беркут", которые подозревается в умышленном убийстве 48 и покушении на убийства 80 человек в феврале 2014 года.

Также сообщалось, что Россия предоставила гражданство бывшему и.о. начальника ГУ МВД в Киеве Валерию Мазану, подозреваемому в разгоне Майдана.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КиеврасследованиеМайдан
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь