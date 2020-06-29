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Действующего президента Исландии избрали на второй срок

Новости » Политика     29.06.2020 - 04:37
Действующего президента Исландии избрали на второй срок
Фото: Гудни Йоханнессон (facebook.com/gudnith2020)

Его поддержали более 92% избирателей

На выборах в Исландии победил действующий президент Гудни Йоханнессон. Он набрал 92,2 процента голосов.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Официальные данные с результатами выборов были обнародованы в воскресенье, 28 июня. Еще 7,8 процента избирателей поддержали кандидатта от правых сил Гудмундура Франклина Йонссона.

Выборы президента прошли в Исландии 27 июня. Правом голоса могли воспользоваться 252 217 человек. Явка составила 66,9 процента.

Президента Исландии избирают на 4 года. Глава государства исполняет в основном представительские функции, но у него есть право накладывать вето на принимаемые законы и созывать референдумы. Количество сроков его пребывания в должности не ограничено.

Йоханнессон занимает пост главы государства с 2016 года, его предшественник Оулавюр Рагнар Гримссон являлся президентом Исландии на протяжении 20 лет.

Напомним, 28 июня в Польше состоялся первый тур президентских выборов, Дуда прошел во второй тур.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия та Польша вмешиваются во внутренние дела и выборы в стране.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Президентвыборы
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