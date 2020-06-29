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Чинного президента Ісландії обрали на другий термін

Новини » Політика     29.06.2020 - 04:37
Чинного президента Ісландії обрали на другий термін
Фото: Гудни Йоганнессон (facebook.com/gudnith2020)

Його підтримали понад 92% виборців

На виборах в Ісландії переміг чинний президент Гудни Йоханнессон. Він набрав 92,2 відсотка голосів.

Про це пише Deutsche Welle.

Офіційні дані з результатами виборів були оприлюднені в неділю, 28 червня. Ще 7,8 відсотка виборців підтримали кандидатта від правих сил Гудмундура Франкліна Йонссона.

Вибори президента пройшли в Ісландії 27 червня. Правом голосу могли скористатися 252 217 осіб. Явка склала 66,9 відсотка.

Президента Ісландії обирають на 4 роки. Глава держави виконує в основному представницькі функції, але у нього є право накладати вето на прийняті закони і скликати референдуми. Кількість термінів його перебування на посаді не обмежений.

Йоханнессон займає пост глави держави з 2016 року, його попередник Оулавюр Рагнар Грімссон був президентом Ісландії впродовж 20 років.

Нагадаємо, 28 червня в Польщі відбувся перший тур президентських виборів, Дуда пройшов у другий тур.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Польща втручаються у внутрішні справи і вибори в країні.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Президентвыборы
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