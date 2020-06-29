Чинного президента Ісландії обрали на другий термін

Його підтримали понад 92% виборців
На виборах в Ісландії переміг чинний президент Гудни Йоханнессон. Він набрав 92,2 відсотка голосів.
Про це пише Deutsche Welle.
Офіційні дані з результатами виборів були оприлюднені в неділю, 28 червня. Ще 7,8 відсотка виборців підтримали кандидатта від правих сил Гудмундура Франкліна Йонссона.
Вибори президента пройшли в Ісландії 27 червня. Правом голосу могли скористатися 252 217 осіб. Явка склала 66,9 відсотка.
Президента Ісландії обирають на 4 роки. Глава держави виконує в основному представницькі функції, але у нього є право накладати вето на прийняті закони і скликати референдуми. Кількість термінів його перебування на посаді не обмежений.
Йоханнессон займає пост глави держави з 2016 року, його попередник Оулавюр Рагнар Грімссон був президентом Ісландії впродовж 20 років.
Нагадаємо, 28 червня в Польщі відбувся перший тур президентських виборів, Дуда пройшов у другий тур.
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Польща втручаються у внутрішні справи і вибори в країні.
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Автор: Инна Собора