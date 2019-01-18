Чинна чемпіонка Australian Open Возняцкі вибула в третьому колі

Вона програла російській тенісистці Марії Шараповій
Чинна чемпіонка Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) Кароліна Возняцкі вибула зі змагань в Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.
It was the runner vs the gunner on RLA.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2019
The gunner won.https://t.co/RWNj9OjbIQ#AusOpen pic.twitter.com/3Dh1MvW9f1
Представниця Данії програла в матчі третього кола російській тенісистці Марії Шараповій з рахунком 6:4, 4:6, 6:3. Тривалість протистояння склала 2 години 24 хвилини.
DOWN GOES THE CHAMP!@MariaSharapova shocks Wozniacki in a classic, 6-4 4-6 6-3.#AusOpen pic.twitter.com/e1qNQ5ZUS7— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2019
За вихід до чвертьфіналу змагань у Мельбурні Шарапова посперечається з австралійкою Ешлі Барті (WTA 15).
Up next for Maria Sharapova? Ash Barty.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2019
Who ya got? #AusOpen pic.twitter.com/wCmJotnLrw
У фіналі Australian Open-2018 Возняцкі з рахунком 7:6 (7:2), 3:6, 6:4 перемогла румунку Симону Халеп, яка цьогоріч пробилася до третього кола турніру. Напередодні тенісистка, яка наразі є першою ракеткою світу, здолала американку Софію Кенін (6:3, 6:7 (5:7), 6:4). За вихід до четвертого кола Australian Open-2019 Халеп посперечається з американкою Вінус Вільямс.