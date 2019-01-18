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Чинна чемпіонка Australian Open Возняцкі вибула в третьому колі

Новини » Спорт    18.01.2019 - 12:22
Чинна чемпіонка Australian Open Возняцкі вибула в третьому колі
Фото: Шарапова і Возняцкі (twitter.com/AustralianOpen)

Вона програла російській тенісистці Марії Шараповій

Чинна чемпіонка Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) Кароліна Возняцкі вибула зі змагань в Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Представниця Данії програла в матчі третього кола російській тенісистці Марії Шараповій з рахунком 6:4, 4:6, 6:3. Тривалість протистояння склала 2 години 24 хвилини.

За вихід до чвертьфіналу змагань у Мельбурні Шарапова посперечається з австралійкою Ешлі Барті (WTA 15).

У фіналі Australian Open-2018 Возняцкі з рахунком 7:6 (7:2), 3:6, 6:4 перемогла румунку Симону Халеп, яка цьогоріч пробилася до третього кола турніру. Напередодні тенісистка, яка наразі є першою ракеткою світу, здолала американку Софію Кенін (6:3, 6:7 (5:7), 6:4). За вихід до четвертого кола Australian Open-2019 Халеп посперечається з американкою Вінус Вільямс.

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