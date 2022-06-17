Действовал как главнокомандующий: Байден объяснил, почему не жалеет о санкциях против РФ

США не могли отставить без ответа начало вторжения в Украину. Ведение санкций является наилучшим курсом в данной ситуации.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press , об этом заявил президент США Джо Байден.

Он заявил, что не жалеет о введении санкций против России, хотя они и стимулируют рост цен и создают этим политические риски для Демократической партии в год выборов.

Байден заявил, что действовал как главнокомандующий, а не политик, думающий только о выборах.

"Я президент Соединенных Штатов. Это было сделано в лучших интересах страны. Без шуток. Что случилось бы, если бы самая сильная страна НАТО, которую мы создали вместе, не отреагировала на российскую агрессию?", – сказал Байден.

По его словам, безнаказанное продвижение России вглубь Украины привело бы к хаосу не только в Европе. Это могло бы подтолкнуть Китай к захвату Тайваня, а Северную Корею - к еще более агрессивному продвижению своих ядерных амбиций.

В то же время Байден раскритиковал крупные нефтяные компании за то, что извлекая выгоду из повышения цен, они не увеличили добычу нефти должным образом. По словам президента США, корпорации должны думать не только о своих инвесторах, но и обо всем мире.

Наступление рецессии из-за рекордных темпов инфляции в США не является неизбежным, отметил Байден.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты распространяют фейки о том, что якобы антироссийские санкции приносят вред жителям западных стран.

Напомним, МВФ предупредил, что мировым финансовым лидерам, возможно, придется привыкнуть к борьбе с многочисленными источниками инфляционного давления.

РБК-Украина рассказывало, как инфляция в США повлияет на финансовые рынки.

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