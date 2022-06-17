Діяв як головнокомандувач: Байден пояснив, чому не шкодує про санкції проти РФ

США не могли відставити без відповіді початок вторгнення в Україну. Ведення санкцій є найкращим курсом в даній ситуації.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press , про це заявив президент США Джо Байден.

Він заявив, що не шкодує про введення санкцій проти Росії, хоча вони і стимулюють зростання цін і створюють цим політичні ризики для демократичної партії в рік виборів.

Байден заявив, що діяв як головнокомандувач, а не політик, який думає тільки про вибори.

"Я президент Сполучених Штатів. Це було зроблено в найкращих інтересах країни. Без жартів. Що сталося б, якби найсильніша країна НАТО, яку ми створили разом, не відреагувала на російську агресію?",- сказав Байден.

За його словами, безкарне просування Росії вглиб України призвело б до хаосу не тільки в Європі. Це могло б підштовхнути Китай до захоплення Тайваню, а Північну Корею до ще більш агресивного просування своїх ядерних амбіцій.

Водночас Байден розкритикував великі нафтові компанії за те, що витягуючи вигоду з підвищення цін, вони не збільшили видобуток нафти належним чином. За словами президента США, корпорації повинні думати не тільки про своїх інвесторів, але і про весь світ.

Наступ рецесії через рекордні темпи інфляції в США не є неминучим, зазначив Байден.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти поширюють фейки про те, що нібито антиросійські санкції завдають шкоди жителям західних країн.

Нагадаємо, МВФ попередив, що світовим фінансовим лідерам, можливо, доведеться звикнути до боротьби з численними джерелами інфляційного тиску.

РБК-Україна розповідало, як інфляція в США вплине на фінансові ринки.

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