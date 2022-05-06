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Действия России в Украине могут признать военными преступлениями, - ООН

Флаг ООН (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время российского вторжения с целью расследования их на предмет признания военными преступлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Верховный комиссар Мишель Бачелет на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что комиссия продолжает проверку заявлений о нарушении международного права прав человека и международного гуманитарного права. В контексте вооруженного нападения РФ на Украину многие из этих обвинений касаются нарушений, которые могут быть признаны военными преступлениями.

Речь идет о многочисленных случаях гибели гражданских лиц, в частности из-за нападений на больницу, драмтеатр в Мариуполе, железнодорожный вокзал в Краматорске, жилые массивы в Одессе и т.д. Большинство смертей мирных жителей в Украине, по ее данным, вызваны обстрелами тяжелой артиллерии, реактивными системами залпового огня, ракетными и воздушными ударами.

Ранее мы сообщали, что к расследованию преступлений РФ присоединился офис прокурора МУС.

Также мы писали, что Украина идентифицировала 500 подозреваемых в совершении военных преступлений.

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