Действия России в Украине могут признать военными преступлениями, - ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время российского вторжения с целью расследования их на предмет признания военными преступлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Верховный комиссар Мишель Бачелет на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что комиссия продолжает проверку заявлений о нарушении международного права прав человека и международного гуманитарного права. В контексте вооруженного нападения РФ на Украину многие из этих обвинений касаются нарушений, которые могут быть признаны военными преступлениями.

Речь идет о многочисленных случаях гибели гражданских лиц, в частности из-за нападений на больницу, драмтеатр в Мариуполе, железнодорожный вокзал в Краматорске, жилые массивы в Одессе и т.д. Большинство смертей мирных жителей в Украине, по ее данным, вызваны обстрелами тяжелой артиллерии, реактивными системами залпового огня, ракетными и воздушными ударами.