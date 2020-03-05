Действия РФ ставят под угрозу перспективы ядерного разоружения, - МИД

Россия грубо нарушает гарантии безопасности, предоставленные Украине в связи с отказом от ядерного оружия и закрепленные в Будапештском меморандуме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел.

В МИД напомнили, что в 1994 году Украина отказалась от третьего по мощности ядерного арсенала в мире, и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Оставаясь в дальнейшем приверженными режиму нераспространения ядерного оружия, мы вынуждены в очередной раз констатировать: Российская Федерация продолжает грубо нарушать гарантии безопасности, предоставленные Украине в связи с отказом от ядерного оружия и закрепленные в Будапештском меморандуме 1994 года", - говорится в сообщении.

Дипломаты отмечают, что седьмой год вооруженной агрессии РФ против Украины является примером циничного игнорирования одной из ядерных стран действующим международным инструментарием в сфере ядерного разоружения и нераспространения.

"Негативный опыт Украины в практическом применении полученных гарантий безопасности ставит под угрозу перспективы глобального ядерного разоружения, демонстрируя низкую эффективность соответствующих международных механизмов", - заявили в МИД.

Также в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Украина и в дальнейшем неуклонно выступает за полную ликвидацию ядерного оружия в мире.

Напомним, в команде Владимира Зеленского планируют добиться подписания многостороннего международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать территориальную целостность Украины.