Действия РФ в Азовском море являются попыткой дестабилизировать Украину, - Госдеп

США призывают Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству в Азовском море

Действия России в Азовском море являются попыткой дестабилизации Украины. Об этом заявили в Государственном департаменте США, передает "Голос Америки".

"Мы считаем преграды международному транспортному судоходству в Азовском море со стороны России очередным примером попыток РФ дестабилизировать Украину. США продолжают поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность в международно признанных границах. Мы также призываем Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству в Азовском море", - сказали в Госдепе.

Отметим, Россия задержала многочисленные суда, которые направлялись в порты Бердянска и Мариуполя в течение последних месяцев.

Украина проводит переговоры со странами Евросоюза и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Ранее эксперты в Вашингтоне предупреждали, что Россия приблизилась к аннексии Азовского моря и у Киева почти нет инструментов, чтобы этому помешать.

Напомним, Украина изучает силовой сценарий разблокирования Азовского моря в ответ на действия Российской Федерации.