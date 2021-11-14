Действия режима Лукашенко отвлекают внимание от активности РФ на границе с Украиной, - Блинкен

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - заявил госсекретарь США.

Также во время разговора Блинкен и Рау осудили использование уязвимых мигрантов и призвали Лукашенко устранить коренные причины санкций, введенных западом, - отказ в правах человека и основных свободах для белорусского народа.

Кроме того, Блинкен выразил глубокую признательность Польше за ее активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Соединенные Штаты, Польша, другие союзники и партнеры едины в стремлении навязать Москве значительные издержки за ее военную агрессию и злонамеренную деятельность в регионе", - говорится в сообщении.