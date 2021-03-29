Действия Ирана вынуждают рассматривать изменения в конвенцию о расследовании авиакатастроф, - Енин
Поведение Ирана в отношении расследования крушения самолета "МАУ" вынуждает пересматривать международную конвенцию о расследовании авиакатастроф. Она сейчас не позволяет заставить Иран выполнять свои обязательства.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью UNN.
Он рассказал, что в ближайшее время состоится разговор глав МИД пострадавших стран и на нем будут обсуждать ужесточение конвенции.
"Одним из направлений такого диалога будет оценка возможностей внесения изменений в положения международных конвенций, регулирующих соответствие технического расследования, поскольку мы видим насколько сложно заставить государство-член Конвенции добросовестно выполнять свои обязательства, если государство уклоняется от сотрудничества", - сказал Енин.
Ранее сообщалось, что Енин пожаловался спецпредставителю Госдепа США по вопросам Ирана Роберту Малли на технический отчет по расследованию катастрофы МАУ. Разговор представителей Украины и США состоялся 24 марта.
Самолет рейса PS752 украинской авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана 8 января 2020 года. В своем финальном техническом отчете Тегеран заявил, что самолет был уничтожен из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Иранская сторона утверждает, что самолет был случайно определен как "вражеская цель".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал технический отчет Ирана, подчеркнув, что Тегеран не учел замечания Киева. Он назвал этот отчет циничной попыткой скрыть истинные причины катастрофы МАУ.