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Действительно ли Россия хочет переговоров с Украиной: ответ Кулебы

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия не желает садиться за стол переговоров с Украиной - она хочет и дальше продолжать войну.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Мы ежедневно получаем эти "знаки" (о желании к переговорам - ред.) в виде ракетных обстрелов, в виде заявлений руководства России и высших должностных лиц о том, что надо свергнуть Зеленского. Нет на самом деле никаких сигналов. Россия хочет и дальнейше воевать", - сказал он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что россияне пытаются запугать украинцев и притормозить сопротивление постоянными обстрелами территорий Украины.

Кроме этого, западные аналитики считают, что Украина может изменить ход войны в ближайшее время.

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Дмитрий КулебаВойна России против Украины