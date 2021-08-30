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Действие "черного списка" покупателей электроэнергии продлили до 1 марта 2022 года

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Украина, Понедельник 30 августа 2021 17:34
Действие "черного списка" покупателей электроэнергии продлили до 1 марта 2022 года Фото: "черный список" электроэнергии продлили на полгода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Аукционный комитет принял решение продлить действие "черного списка" покупателей электрической энергии до 1 марта 2022 года. По данным Минэнерго, механизм доказал эффективность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины

"Со времени введения "черного списка", по данным ГП "Гарантированный покупатель", прекратились нарушения договорных условий со стороны участников рынка, которые бы стали основанием для внесения в этот список. "Черный список" показал свою эффективность как один из превентивных механизмов", - заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Напомним, 13 июля аукционный комитет проголосовал за внесение изменений в регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии на Товарной бирже "Украинская энергетическая биржа".

Согласно изменениям, продавец электроэнергии получил право инициировать внесение в "черного списка" покупателя, нарушившего взятые на себя обязательства по двустороннему договору купли-продажи электроэнергии. Для этого продавец должен подать обоснованное заявление организатору аукционов - Украинской энергетической бирже.

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