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Дію "чорного списку" покупців електроенергії продовжили до 1 березня 2022 року

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Україна, Понеділок 30 серпня 2021 17:34
Дію "чорного списку" покупців електроенергії продовжили до 1 березня 2022 року Фото: "чорний список" електроенергії продовжили на півроку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Аукціонний комітет прийняв рішення продовжити дію "чорного списку" покупців електричної енергії до 1 березня 2022 року. За даними Міненерго, механізм довів ефективність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України

"З часу впровадження "чорного списку", за даними ДП "Гарантований покупець", припинилися порушення договірних умов з боку учасників ринку, які б стали підставою для внесення до цього списку. "Чорний список" показав свою ефективність як один з превентивних механізмів", - заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Нагадаємо, 13 липня аукціонний комітет проголосував за внесення змін до регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі "Українська енергетична біржа".

Згідно зі змінами, продавець електроенергії отримав право ініціювати внесення до "чорного списку" покупця, який порушив взяті на себе зобов’язання за двостороннім договором купівлі-продажу електроенергії. Для цього продавець має подати обґрунтовану заяву до організатора аукціонів - Української енергетичної біржі.

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