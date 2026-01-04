Дейнеко після звільнення з ДПСУ отримав нову посаду: що відомо

За його словами, з урахуванням рекомендацій лікарів генерал потребує короткого періоду відновлення після багаторічної служби.

"Ціную як управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за більш як 6 років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки. На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону", - пише Клименко.

Після завершення реабілітації Сергій Дейнеко буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ. У МВС підкреслили, що його поради з передової матимуть ще більшу практичну цінність і відповідатимуть реаліям війни.

Сергій Дейнеко

Сергій Дейнеко народився 5 квітня 1975 року.

Він здобув профільну військову освіту: є випускником Академії прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, навчався в Об’єднаному інституті військової розвідки Національного університету оборони України, а також закінчив Ужгородський національний університет.

На початку війни на сході України у 2014 році очолював Луганський прикордонний загін і безпосередньо брав участь у виконанні бойових завдань.

Згодом працював на керівних посадах у центральному апараті ДПСУ, зокрема був заступником директора Оперативного департаменту.

У червні 2019 року Сергія Дейнека призначили головою Державної прикордонної служби України.

У 2024 році він отримав військове звання генерал-лейтенанта.