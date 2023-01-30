Дейнеко перевірив прикордоння у Харківській області

Українські прикордонники контролюють і максимально укріплюють кордон Харківської області. Там з перевіркою побував голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

Він провів перевірку укріплень та оборонних споруджень. Адже кордон Харківської області постійно знаходиться під обстрілом російських окупантів. Окрім того, йому було показано, як українські військові протидіють ворожим безпілотним апаратам.

"Сьогодні на прикордонниках лежить важлива місія. Відновлювати країну та кордон так, щоб вторгнення РФ більше ніколи в житті не могло повторитися", - сказав Дейнеко.

Керівник прикордонників також відзначив кращих військовослужбовців та вручив їм нагороди.