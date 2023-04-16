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Дейнеко перевірив позиції прикордонників на Бахмутському та Лиманському напрямках

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Бахмут, Неділя 16 квітня 2023 10:30
Дейнеко перевірив позиції прикордонників на Бахмутському та Лиманському напрямках Фото: голова ДПСУ генерал-майор Сергій Дейнеко (скриншот відео)
Автор: Наталія Юрченко

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко перевірив позиції прикордонників на фронті. Він відвідав Бахмутський та Лиманський напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ у Telegram.

Генерал-майор напередодні Великодня відвідав бійців прикордонної служби, які тримають оборону на Бахмутському та Лиманському напрямках.

"Під час спілкування бійці ДПСУ доповіли про ситуацію на фронті та обговорили подальші плани. Крім того, Сергій Дейнеко вручив воїнам державні нагороди та відомчі відзнаки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові за минулу добу відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках.

Також за минулу добу ЗСУ знищили ще 520 окупантів, десятки одиниць техніки, а також збили літак росіян.

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