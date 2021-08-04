Деятельность Зеленского на посту президента одобряют почти 30% украинцев

По сравнению с июнем уровень одобрения деятельности Зеленского снизился. Месяц назад одобряли 34,1% опрошенных, не одобряли 52,7%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 24 июля - 1 августа 2021 года среди 2028 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - личное (face-to-face) интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн–эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5%.