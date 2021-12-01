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Деятельность депутатских объединений должна быть открытой и прозрачной, - Абрамович

Автор: Наталия Гурковская

Деятельность депутатских объединений в Верховной раде должна быть открытой и прозрачной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Игоря Абрамовича.

По его словам, сегодня в Верховной раде образовано 122 депутатских объединения, однако информации о большинстве из них в открытом пространстве нет. Как следствие, общественность не имеет достаточного понимания деятельности созданных в ВР межфракционных депутатских объединений, в частности, цели их создания, задач, количественного состава и т.д.

"Естественно, когда народные депутаты ради достижения общих целей и задач объединяют свои усилия. Однако непонятно, почему до сих пор избиратели и в целом общественность не имеют доступа к информации о таких депутатских объединениях. Ведь именно ради защиты прав и отстаивания законных интересов избирателей, такие объединения, как правило, и создаются", - считает нардеп.

С этой целью, по словам политика, им разработан и зарегистрирован законопроект, предусматривающий обнародование на сайте парламента информации о созданных в Верховной раде межфракционных депутатских объединениях.

"Обнародованию будет подлежать информация о дате создания депутатского объединения, его названии, количественном составе, руководителе, членах, а также целях и задачах такого объединения", - раскрыл детали законопроекта Абрамович.

По убеждению парламентария, принятие законопроекта позволит не только повысить уровень открытости и прозрачности деятельности межфракционных депутатских объединений, но и усилить механизм общественного контроля за деятельностью таких объединений.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что электронная перепись населения Украины состоится в феврале 2023 года. К этому процессу привлекут компанию Apple.

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