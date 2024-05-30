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Для деяких водоканалів змінили тарифи з 1 червня: чи піднімуть ціну для населення

Фото: для низки водоканалів в Україні змінили тарифи з 1 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Для низки водоканалів Україні змінили тарифи. Нові ціни почнуть діяти з 1 червня, але зміни стосуються лише бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Як зазначається, рішення про зміну тарифів на водопостачання та водовідведення не стосується населення, а лише непобутових споживачів низки водоканалів. Йдеться про 35 установ.

З 1 червня будуть діяти такі оптові тарифи на водовідведення (за 1 кубометр без ПДВ):

  • КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" - 11,88 гривні;
  • КП "Водоканал" (Запоріжжя) - 10,45 гривні;
  • КП "Івано-Франківськводоекотехпром" - 6,87 гривні;
  • Львівводоканал - 9,02 гривні;
  • Чернівціводоканал - 10,28 гривні;
  • Київводоканал - 9,66 гривні;
  • Дніпроводоканал - 11,69 гривні;
  • Житомирводоканал - 17,24 гривні;
  • Черкасиводоканал - 10,51 гривні.

Тариф на централізоване водопостачання для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ):

  • КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" - 30,36 гривні;
  • КП "Водоканал" (Запоріжжя) - 24,53 гривні;
  • КП "Івано-Франківськводоекотехпром" - 17,45 гривні;
  • Львівводоканал - 20,04 гривні;
  • Чернівціводоканал - 23,89 гривні;
  • Київводоканал - 21,42 гривні;
  • Дніпроводоканал - 24,18 гривні;
  • Житомирводоканал - 32,34 гривні;
  • Черкасиводоканал - 20,19 гривні.

Найвищі тарифи на водопостачання для бізнесу встановлені для компанії "Енергоресурси" - 53,39 гривні за 1 кубометр. Найвищий тариф на водовідведення - для комунального підприємства "Облводоканал" Запорізької обласної ради (42,37 гривні за 1 кубометр).

Варто зазначити, що тарифи на водопостачання та водовідведення для населення заморожені. Ціни залишається на рівні, як до 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, в Україні збираються змінити тарифи на електроенергію. За споживання до 100 кВт тариф планується залишити на попередньому рівні. При більшому споживанні сума у платіжці збільшиться.

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