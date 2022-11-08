На деяких виборчих дільницях у США виникли технічні проблеми: у чому справа

За словами фахівців, деякі машини для реєстрації на виборчих дільницях не працюють через проблеми із синхронізацією, пов'язаною з переходом на зимовий час у неділю, 6 листопада.

"Деякі з наших машин для реєстрації… не оновлювалися автоматично при зміні часу, і внаслідок міркувань безпеки їм не дозволялося підключатися до мережі, оскільки комп'ютер виявив проблему синхронізації. Їм не дозволялося виходити в інтернет, тому ми не могли реєструвати людей у цих місцях", - повідомив офіцер зі зв'язків з громадськістю Джеймс Стаффорд.

Стаффорд наголосив, що проблема стосується лише машин для реєстрації, а не планшетів чи табуляторів для голосування. За його словами, наприклад, проблемними були автомати реєстрації у восьми із 42 виборчих дільниць округу Белл у Техасі, причому до відкриття виборчих дільниць.

При цьому виборці округів, де виникли подібні проблеми, мали змогу голосувати на будь-якій з інших виборчих дільниць свого округу. За словами Стаффорда, люди, які приходили до місць, де виникли технічні збої з реєстрацією, були поінформовані про інші виборчі дільниці поблизу.

Крім того, за словами представників кібербезпеки США, серйозних атак хакерів, спрямованих на зрив проміжних виборів до Конгресу, не фіксувалося. За словами представника Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA), офіційні особи очікують на можливості низькорівневих кібератак, які можуть тимчасово відключити державні та місцеві вебсайти, але немає нічого, що завадить виборцям проголосувати.

"Ми, як і раніше, зберігаємо високу впевненість у безпеці чи стійкості виборів", - додав чиновник.

За словами представника Міністерства оборони США, 12 штатів задіяли підрозділи Національної гвардії для підтримки кібервиборів на місцевому рівні та на рівні штату.