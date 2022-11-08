На некоторых избирательных участках в США возникли технические проблемы: в чем дело

По словам специалистов, некоторые машины для регистрации на избирательных участках не работают из-за проблем с синхронизацией, связанной с переходом на зимнее время в воскресенье, 6 ноября.

"Некоторые из наших машин для регистрации… не обновлялись автоматически при изменении времени, и в результате из-за соображений безопасности им не разрешалось подключаться к сети, потому что компьютер обнаружил проблему синхронизации. Им не разрешалось выходить в интернет, поэтому мы не могли регистрировать людей в этих местах", - сообщил офицер по связям с общественностью Джеймс Стаффорд.

Стаффорд подчеркнул, что проблема касается только машин для регистрации, а не планшетов или табуляторов для голосования. По его словам, например, проблемными были автоматы регистрации в восьми из 42 избирательных участков округа Белл в Техасе, причем до открытия избирательных участков.

При этом избиратели округов, где возникли подобные проблемы, могли голосовать в любом из других избирательных участков своего округа. По словам Стаффорда, люди, которые приходили в места, где возникли технические сбои с регистрацией, были проинформированы о других избирательных участках поблизости.

Кроме того, по словам представителей кибербезопасности США, серьезных хакерских атак, направленных на срыв промежуточных выборов в Конгресс, не фиксировалось. По словам представителя Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA), официальные лица ожидают возможности низкоуровневых кибератак, которые могут временно отключить государственные и местные веб-сайты, но нет ничего, что помешает избирателям проголосовать.

"Мы по-прежнему сохраняем высокую уверенность в безопасности или устойчивости выборов", - добавил чиновник.

По словам представителя Министерства обороны США, 12 штатов задействовали подразделения Национальной гвардии для поддержки кибервыборов на местном уровне и на уровне штата.