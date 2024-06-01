Для деяких сімей з дітьми запровадили нову соціальну допомогу: хто може отримати

Зазначається, що з початку повномасштабної війни щороку близько 4 тисяч дітей залишаються без батьківського піклування. Кабмін працює над тим, щоб вони виховувалися в родинах, а не інтернатах. Тому з квітня 2024 року була впроваджена програма "Дитина не одна".

Умови отримання виплат

Допомога "Дитина не одна" призначається на дітей, які залишились без батьківського піклування, але ще не набули відповідного статусу та влаштовані у сімʼю родичів, знайомих, прийомну сімʼю, дитячий будинок сімейного типу.

Процес присвоєння дитині соціального статусу зазвичай займає до шести місяців - ось на цей період і призначається допомога.

Допомога надається у разі, коли батьки або один з них:

﻿﻿помер або загинув (а інший з батьків не виконує своїх обовʼязків),

﻿﻿перебуває в тимчасовій окупації чи оточенні, ﻿﻿

у розшуку як зниклий безвісти,

перебуває ﻿﻿у полоні,

﻿﻿позбавлений свободи окупантами.

Для отримання допомоги людина, яка прийняла дитину, повинна постійно проживати в Україні. Також виплату можуть оформити прийомні батьки та батьки-вихователі, які прийняли у свою родину дитину, що залишилася без батьківського піклування.

Розмір виплат:

для дітей до 6 років - 6407 гривень;

для дітей від 6 до 18 років - 7990 гривень;

для дітей до 6 років з інвалідністю - 8970 гривень;

для дітей від 6 до 18 років з інвалідністю - 11 186 гривень.

Для отримання допомоги потрібно звернутися до органів соціального захисту, ЦНАПів чи виконавчих органів місцевої влади.