Для деяких сімей з дітьми запровадили нову соціальну допомогу: хто може отримати

Кабмін нещодавно запровадив новий тип виплат на дітей. Йдеться про соціальну допомогу для дітей, які були позбавлені батьківського піклування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Зазначається, що з початку повномасштабної війни щороку близько 4 тисяч дітей залишаються без батьківського піклування. Кабмін працює над тим, щоб вони виховувалися в родинах, а не інтернатах. Тому з квітня 2024 року була впроваджена програма "Дитина не одна".
Допомога "Дитина не одна" призначається на дітей, які залишились без батьківського піклування, але ще не набули відповідного статусу та влаштовані у сімʼю родичів, знайомих, прийомну сімʼю, дитячий будинок сімейного типу.
Процес присвоєння дитині соціального статусу зазвичай займає до шести місяців - ось на цей період і призначається допомога.
Допомога надається у разі, коли батьки або один з них:
Для отримання допомоги людина, яка прийняла дитину, повинна постійно проживати в Україні. Також виплату можуть оформити прийомні батьки та батьки-вихователі, які прийняли у свою родину дитину, що залишилася без батьківського піклування.
Розмір виплат:
Для отримання допомоги потрібно звернутися до органів соціального захисту, ЦНАПів чи виконавчих органів місцевої влади.
Раніше РБК-Україна розповідало, як в Україні змінять правила усиновлення та опіки над дітьми.
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