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Для некоторых семей с детьми ввели новую социальную помощь: кто может получить

Фото: украинцам напомнили, как получить помощь на детей, находящихся на попечении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Кабмин недавно ввел новый тип выплат на детей. Речь идет о социальной помощи для детей, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны ежегодно около 4 тысяч детей остаются без родительской опеки. Кабмин работает над тем, чтобы они воспитывались в семьях, а не в интернатах. Поэтому с апреля 2024 года была внедрена программа "Ребенок не один".

Условия получения выплат

Помощь "Ребенок не один" назначается на детей, которые остались без родительской опеки, но еще не получили соответствующий статус и устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа.

Процесс присвоения ребенку социального статуса обычно занимает до шести месяцев - на этот период и назначается помощь.

Помощь оказывается в случае, если родители или один из них:

  • ﻿﻿умер или погиб (а другой родитель не выполняет своих обязанностей),
  • ﻿﻿находится во временной оккупации или окружении, ﻿﻿
  • в розыске как пропавший без вести,
  • находится ﻿﻿в плену,
  • ﻿﻿лишен свободы оккупантами.

Для получения помощи человек, принявший ребенка, должен постоянно проживать в Украине. Также выплату могут оформить приемные родители и родители-воспитатели, которые приняли в свою семью ребенка, оставшегося без родительской опеки.

Размер выплат:

  • для детей до 6 лет - 6407 гривен;
  • для детей от 6 до 18 лет - 7990 гривен;
  • для детей до 6 лет с инвалидностью - 8970 гривен;
  • для детей от 6 до 18 лет с инвалидностью - 11 186 гривен.

Для получения помощи нужно обратиться в органы социальной защиты, ЦПАУ или исполнительные органы местной власти.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как в Украине изменят правила усыновления и опеки над детьми.

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