UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У деяких районах Києва та області ввели відключення світла за графіками: де саме

Фото: в деяких районах Києва та області ввели відключення світла за графіками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У столиці сьогодні, 14 березня вимикатимуть світло в деяких районах згідно зі стабілізаційними графіками. Це стосується й Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Де вимикатимуть світло

За даними ДТЕК, у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків.

Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області.

В чому причина

В ДТЕК пояснюють, що через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів. Тому були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, їх можна переглянути за посиланнями: Київ та Київська область.

Нагадаємо, що вчора в Києві та області також застосовували стабілізаційні відключення електроенергії.

Додамо, що після масованого ракетного удару Росії по Україні 9 березня у деяких українських регіонах знову виникли проблеми з електропостачанням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКиївська областьЕлектроенергія