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У деяких областях України частково скасували графіки відключення світла

Фото: у деяких областях частково скасували відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У деяких областях України частково скасували відключення світла. Електроенергію не будуть вимикати до 18:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Прикарпаттяобленерго" та "Миколаївобленерго".

Місцеві обленерго в Івано-Франківській та Миколаївській областях повідомили, що, за вказівкою "Укренерго", сьогодні були скасовані графіки погодинних відключень електроенергії до 18:00. Усі споживачі до цього часу будуть зі світлом.

Також місцеві ЗМІ передають, що обмеження скасували у Волинській області. Графіки почнуть діяти з 18:00.

Оновлено

У ДТЕК повідомили, що відключення світла до 16:00 не передбачаються. Йдеться про Київ, Київську та Дніпропетровську області. В Одеській області графіки скасували до 18:00.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що 24 липня в усіх областях буде діяти одна черга відключень з 8:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00. В інші години будуть вимикати по дві черги одночасно.

 

Ситуація зі світлом в Україні

Через значні пошкодження внаслідок обстрілів ворога в Україні щоденно вводять погодинні відключення світла. Через спеку ситуація зі світлом погіршилася, енергетики вимикають по декілька черг одночасно.

Нещодавно в Міністерства енергетики заявили про покращення ситуації, але наголосили, що не можна виключати нових пошкоджень.

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УкренергоМиколаївська областьІвано-Франківська областьЕлектроенергіяВідключеня світла