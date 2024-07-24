В некоторых областях Украины частично отменили графики отключения света

Местные облэнерго в Ивано-Франковской и Николаевской областях сообщили, что, по указанию "Укрэнерго", сегодня были отменены графики почасовых отключений электроэнергии до 18:00. Все потребители к этому времени будут со светом.

Также местные СМИ сообщают, что ограничения отменили в Волынской области. Графики начнут действовать с 18.00.

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В ДТЭК сообщили, что отключения света до 16:00 не предусматриваются. Речь идет о Киеве, Киевской и Днепропетровской области. В Одесской области графики отменили до 18:00.

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что 24 июля во всех областях будет действовать одна очередь отключений с 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00. В остальные часы будут выключать по две очереди одновременно.