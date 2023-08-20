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Деякі українці отримають гроші до Дня Незалежності: кому призначені виплати

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Україна, Неділя 20 серпня 2023 07:12
Деякі українці отримають гроші до Дня Незалежності: кому призначені виплати Фото: деякі українці отримають гроші до Дня Незалежності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Деякі категорії українців у серпні отримають виплати від держави. Допомога буде разовою до Дня Незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд.

Виплати передбачені відповідним законом, за яким держава щороку до Дня Незалежності надаватиме разову грошову виплату. Пенсіонери отримають виплати разом з пенсією.

"Кошти на виплату допомоги військовослужбовцям та іншим особам, які належать до ветеранів війни, проходять службу та не є пенсіонерами, Пенсійний фонд України перераховує на рахунки військових частин, установ, організацій, де особи проходять службу", - зазначили у фонді.

Інші українці для отримання виплат повинні з документами звернутися до органів Пенсійного фонду.

Грошову допомогу отримають:

  • особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи - 3100 гривень; II групи - 2900 гривень; III групи - 2700 гривень;
  • учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків - 1000 гривень;
  • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - 3 100 грн;
  • члени сімей загиблих ветеранів війни, дружини/чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, де вони отримали інвалідність - 650 гривень;
  • члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України - 1000 гривень;
  • учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 450 гривень.

Нагадаємо, в Україні змінили правила виплат для переселенців. Тепер буде два виплатних періоди для вимушено переміщених осіб.

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