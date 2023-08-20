Некоторые украинцы получат деньги ко Дню Независимости: кому предназначены выплаты

Некоторые категории украинцев в августе получат выплаты от государства. Помощь будет разовой ко Дню Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд.

Выплаты предусмотрены соответствующим законом, согласно которому государство ежегодно ко Дню Независимости будет предоставлять разовую денежную выплату. Пенсионеры получат выплаты вместе с пенсией.

"Средства на выплату помощи военнослужащим и другим лицам, принадлежащим к ветеранам войны, проходят службу и не являются пенсионерами, Пенсионный фонд Украины перечисляет на счета воинских частей, учреждений, организаций, где лица проходят службу", - отметили в фонде.

Остальные украинцы для получения выплат должны с документами обратиться в органы Пенсионного фонда.

Денежную помощь получат:

лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин: I группы - 3100 гривен; II группы - 2900 гривен; III группы - 2700 гривен;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей - 100 гривен;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной - 3 100 грн;

члены семей погибших ветеранов войны, жены/мужья умерших лиц с инвалидностью в результате войны, а также умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, где они получили инвалидность - 650 гривен;

члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины - 1000 гривен;

участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага - 450 гривен.

Напомним, в Украине изменили правила выплат для переселенцев. Теперь будет два выплатных периода для вынужденно перемещенных лиц.

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