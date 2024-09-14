Деякі українці можуть отримати гроші на купівлю дров: хто саме і яка сума

Нещодавно Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива.

Грошову допомогу першочергово можуть отримати жителі, які проживають у межах 10-кілометрової зони від державного кордону з Росією або лінії зіткнення. Йдеться про громади Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей.

Розмір виплата становить 21 тисячу гривень на одну сім'ю на весь опалювальний сезон.