Некоторые украинцы могут получить деньги на покупку дров: кто именно и какая сумма

Недавно Кабинет министров принял постановление о предоставлении единоразовой денежной помощи населению в течение отопительного сезона 2024/25 года на приобретение твердого печного бытового топлива.

Денежную помощь в первую очередь могут получить жители, проживающие в пределах 10-километровой зоны от государственной границы с Россией или линии столкновения. Речь идет об общинах Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей.

Размер выплаты составляет 21 тысячу гривен на одну семью на весь отопительный сезон.