Деякі українці можуть отримати гроші на купівлю дров: хто саме і яка сума
Деякі українці можуть отримати грошову допомогу на купівлю дров на опалювальний період. Йдуться про жителів прифронтових територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Нещодавно Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива.
Грошову допомогу першочергово можуть отримати жителі, які проживають у межах 10-кілометрової зони від державного кордону з Росією або лінії зіткнення. Йдеться про громади Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей.
Розмір виплата становить 21 тисячу гривень на одну сім'ю на весь опалювальний сезон.
Опалювальний сезон
Україна готується до опалювального сезону в умовах постійних російських атак на енергетику. За слова прем'єра Денис Шмигаля, загальна ситуація в енергетичній сфері вже показує покращення.
Також глава уряду зробив прогноз на майбутню зиму. Він попередив українців, що зима може бути складною.
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