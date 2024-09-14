Деякі українці можуть отримати гроші на купівлю дров: хто саме і яка сума

Фото: українцям пояснили, хто може отримати гроші на дрова (freepik com)

Деякі українці можуть отримати грошову допомогу на купівлю дров на опалювальний період. Йдуться про жителів прифронтових територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.