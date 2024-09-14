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Некоторые украинцы могут получить деньги на покупку дров: кто именно и какая сумма

Украина , Суббота 14 сентября 2024 14:46
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Некоторые украинцы могут получить деньги на покупку дров: кто именно и какая сумма Фото: украинцам объяснили, кто может получить деньги на дрова (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Некоторые украинцы могут получить денежную помощь на покупку дров на отопительный период. Речь идет о жителях прифронтовых территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Недавно Кабинет министров принял постановление о предоставлении единоразовой денежной помощи населению в течение отопительного сезона 2024/25 года на приобретение твердого печного бытового топлива.

Денежную помощь в первую очередь могут получить жители, проживающие в пределах 10-километровой зоны от государственной границы с Россией или линии столкновения. Речь идет об общинах Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей.

Размер выплаты составляет 21 тысячу гривен на одну семью на весь отопительный сезон.

Отопительный сезон

Украина готовится к отопительному сезону в условиях постоянных атак на энергетику. По словам премьера Дениса Шмыгаля, общая ситуация в энергетической сфере уже показывает улучшение.

Также глава правительства сделал прогноз на предстоящую зиму. Он предупредил украинцев, что зима может быть сложной.

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