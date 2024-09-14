Некоторые украинцы могут получить деньги на покупку дров: кто именно и какая сумма

Фото: украинцам объяснили, кто может получить деньги на дрова (freepik com)

Некоторые украинцы могут получить денежную помощь на покупку дров на отопительный период. Речь идет о жителях прифронтовых территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.