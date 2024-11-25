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Деякі українські фахівці у Польщі можуть отримати до 1 500 доларів: що для цього потрібно

Понеділок 25 листопада 2024 17:11
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Деякі українські фахівці у Польщі можуть отримати до 1 500 доларів: що для цього потрібно Фото: лікар (freepik.com)
Автор: Ніна Єланська

Українські медичні працівники, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, можуть скористатися унікальною можливістю фінансової та адміністративної підтримки завдяки програмі CARE Poland.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland.

Зазначається, що ця ініціатива надає медсестрам і акушеркам ваучери на суму до 1 500 доларів США для розвитку їхньої кар’єри в польській системі охорони здоров’я.

Що пропонує програма?

  1. Покриття витрат на нострифікацію дипломів.

  2. Оплата навчання в польських університетах.

  3. Фінансування курсів польської мови до рівня B1/B2.

Також учасники програми отримають адміністративну підтримку в підготовці заяв до польських освітніх установ та постачальників мовних курсів.

Хто може подати заявку?

Претендувати на участь у програмі можуть громадяни України, які:

  • приїхали до Польщі після початку повномасштабної війни,

  • мають тимчасовий захист або інший легальний статус,

  • кваліфікацію медсестри чи акушерки з мінімум трирічним досвідом роботи за останні п’ять років,

  • володіють польською мовою на рівні A1-A2 і готові вдосконалювати її.

Повідомляється, що заявки на участь у програмі приймаються до 31 грудня 2024 року.

Зазначається, що ця ініціатива спрямована на підтримку професійного розвитку українських медиків, а також їхню інтеграцію в польське суспільство через навчання, мовну підготовку та працевлаштування.

Раніше ми розповідали про те, хто з українців може претендувати на безкоштовне лікування за кордоном.

Про те, яку роботу у Польщі українським біженцям найлегше знайти - дізнайтеся у нашому матеріалі.

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